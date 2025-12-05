Omonia tvingas betala flera miljoner till Jesper Jansson

Jesper Jansson är vinnare i rättstvisten gällande Omonia Nicosias avskedande av svensken 2024.

Svensken får nu flera miljoner i skadestånd.

Foto: Bildbyrån

I början av 2024 sparkades Jesper Jansson som sportchef i Omonia Nicosia, detta efter att bara ha varit på sin post i ett drygt halvår.

Sedan dess har det pågått en rättslig process kring cyprioternas agerande mot Jansson som hade kontrakt med storklubben på medelhavsön.

Nu står det klart att Jansson, numera fotbollschef i IFK Göteborg, vinner rättstvisten. Detta skriver Omonia News under fredagen.

Sajten hänvisar till beslutet att ge Jansson rätt i yrkandet på att Omonia inte hade rätt att säga upp Janssons kontrakt utan ersättning.

Därmed får svensken nu flera miljoner i skadestånd från klubben, närmare bestämt 283 000 euro vilket i svenska kronor är drygt tre miljoner kronor.

Dessutom ska Omonia betala ut 15 000 euro i utebliven januarilön i fjol för Jansson, det vill säga 164 000 kronor samt att de även ska bekosta Janssons advokatkostnader på 2 310 euro – drygt 25 000 kronor.

Totalt tvingas alltså Omonia, som har 21 dagar på sig, att betala Jansson omkring 3,2 miljoner svenska kronor.