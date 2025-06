PSG krossade Atletico Madrid i premiären

Paris Saint-Germain har kopplat grepp om grupp B i klubblags-VM.

Detta efter att man besegrat Atletico Madrid med söndagskvällen.

Siffrorna skrevs till 4-0 i Champions League-mästarnas favör.



Klubblags-VM 2025 är den 21:a upplagan av den internationella fotbollstävlingen för klubblag som arrangeras av Fifa. Turneringen spelas i USA med start natten till söndag den 15 juni (svensk tid) och pågår till den 13 juli 2025.

För första gången någonsin deltar 32 klubblag i turneringen, de deltagande klubblagen inkluderar de senaste fyra vinnarna av de stora kontinentala turneringarna. Manchester City deltar i form av regerande mästare, efter segern 2023.

Efter att egyptiska Al-Ahly och Inter Miami spelat lika (0-0) och Bayern München fullständigt slaktat Auckland City med 10-0 skulle Paris Saint-Germain möta Atletico Madrid.

Den kopplade de franska ligamästarna grepp om redan efter 19 minuter, då Fabian Ruiz drog till med ett välplacerat avslut utanför boxen. Det var heller inte slut där då Vitinha, på tilläggstid i den första halvleken, tog emot en boll utanför boxen, drev in i den och avslutade elegant. Således var ställningen 2-0 till PSG efter de första 45 minuterna.

Den andra halvleken såg länge ut att bli mållös, fram till den 87:e minuten.

Då klev Senny Mayulu fram, efter att Lenglet dragit på sig ett rött kort tio minuter tidigare, och skickade in 3-0 på en retur. Sent in på tilläggstiden skulle också det fjärde målet komma, denna gång via Lee Kang-in som slog in bollen från elvameterspunkten.

PSG-segern innebär att de tar steget upp på tre poäng och toppar gruppen. I nästa match möter de Botafogo samtidigt som Atletico Madrid möter Seattle Sounders.