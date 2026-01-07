Roony Bardghji från start i supercup semifinalen

FC Barcelona mot Athletic Bilbao i semifinalen av spanska supercupen.

Då får Roony Bardghji chansen från start i Barcelona.

Spanska supercupens första semifinal går av stapeln denna onsdagskväll då FC Barcelona ställs mot Athletic Club i King Abdullah Sports City, i Jeddah, Saudiarabien.

Inför kvällens drabbning så har nu startelvorna släppts och klart är att Roony Bardghji får chansen från start.

STARTELVOR:

FC Barcelona: Garcia – Balde – Cubarsi – Koundé – Garcia – Pedri – Lopez – de Jong – Torres – Raphinha – Bardghji.

Athletic Bilbao: Simón – Areso – Vivian – Paredes – Boiro – Jauregizar – Rego – Berenguer – Sancet – Navarro – Williams.