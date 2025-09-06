Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Så startar England och Andorra i VM-kvalet

England och Andorra möts i VM-kval under lördagen.
Avspark 20:45.

Foto: Bildbyrån

England tar under lördagen emot Andorra i VM-kvalet. Inför matchen har England nio poäng efter tre matcher och ligger därmed bra till för att ta sig till mästerskapet nästa sommar som hålls i Kanada, Mexiko och USA.  

Startelvor:

England: 

Pickford – James, Guehi, Burn, Lewis-Skelly – Rice, Anderson – Madueke, Eze, Rashford – Kane. 

Andorra: 

Alvarez – Olivera, Llovera, Garcia, San Nicolas – Borra, Babot, Vales, Cervos – Cucu, Rodrigo. 

