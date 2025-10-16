Så startar Hammarby i returmötet i Europa Cup

Hammarby jagar avancemang i Europa Cup.

Nu har ”Bajen” släppt startelvan i returen mot Brann.

Foto: Bildbyrån

I förra veckan stod Hammarby för en slakt av norska Brann i jakten på avancemang i Europa Cup. ”Bajen” vann med hela 4–1, efter hattrick av Ellen Wangerheim, och sköt sig närmare åttondelsfinalen i den europeiska andraturneringen.

I dag, torsdag, har Hammarby rest till Bergen i Norge för returmötet. Då gör tränaren Martin Sjögren två förändringar jämfört med det första mötet.

Asato Miyagawa och Vilde Hasund ersätts av Anna Jøsendal och Simone Boye Sørensen.

Matchen startar klockan 18:00.

Startelvor:

Brann:

Panengstuen – Stenevik, Authen, Tynnilä, Lehtola – Gaupset, Haugland, Peuhkurinen, Eikeland – Davidson, Lovera.

Hammarby:

Loeck – Holmberg, Carlsson, Boye Sørensen, Bragstad – Joramo, Koivisto – Lennartsson, Jøsendal, Blakstad – Wangerheim.