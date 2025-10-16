Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Så startar Hammarby i returmötet i Europa Cup

Fredrik de Ron
Hammarby jagar avancemang i Europa Cup.
Nu har ”Bajen” släppt startelvan i returen mot Brann.

251011 Hammarbys tränare Martin Sjögren under pressträffen efter fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Häcken och Hammarby den 11 oktober 2025 i Göteborg.
Foto: Bildbyrån

I förra veckan stod Hammarby för en slakt av norska Brann i jakten på avancemang i Europa Cup. ”Bajen” vann med hela 4–1, efter hattrick av Ellen Wangerheim, och sköt sig närmare åttondelsfinalen i den europeiska andraturneringen.

I dag, torsdag, har Hammarby rest till Bergen i Norge för returmötet. Då gör tränaren Martin Sjögren två förändringar jämfört med det första mötet.

Asato Miyagawa och Vilde Hasund ersätts av Anna Jøsendal och Simone Boye Sørensen.

Matchen startar klockan 18:00.

Startelvor:

Brann:
Panengstuen – Stenevik, Authen, Tynnilä, Lehtola – Gaupset, Haugland, Peuhkurinen, Eikeland – Davidson, Lovera.

Hammarby:
Loeck – Holmberg, Carlsson, Boye Sørensen, Bragstad – Joramo, Koivisto – Lennartsson, Jøsendal, Blakstad – Wangerheim.

