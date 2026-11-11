Så startar Hammarby mot Spartak

Hammarby tar emot Spartak Myjava i åttondelsfinalens retur i Europa Cup.

Efter 3–1 i Slovakien har laget ett bra läge inför kvällen.

Avspark är klockan 19.00 på Hammarby IP. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann den första matchen i Slovakien med 3–1, efter mål av Elin Sørum, Mari Nyhagen och Svea Rehnberg. Det räcker alltså med oavgjort, eller till och med en förlust med ett mål, för att ta sig till kvartsfinal. Bajen kommer dessutom till matchen med fyra raka segrar, bland annat 2–0 borta mot Rosengård i helgen.

I kvartsfinalen väntar Malmö FF eller Ajax. Malmö vann den första matchen med 2–1 i Amsterdam och spelar sin retur samtidigt i kväll. Om båda de svenska lagen går vidare blir det en helsvensk kvartsfinal i februari.

Lagens startelvor

Hammarby IF



Holmgren – Lennartsson, Carlsson, Arnardottir, Reidy – Janzen, Koivisto, Sørum – Hasund, Nyhagen, Walter.

Spartak Myjava



Opalkova – Matusicova, Krsiakova, Dimitrijevic, Stanovic – Dvorakova, Narozna, Kramlikova – Dougherty, Semanova, Vredikova.