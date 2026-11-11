Vilt rykte: PSG jagar Bayern-stjärnan

Paris Saint-Germain vill värva Luis Díaz redan i januari, enligt colombianska uppgifter.

Bayern München uppges inte vilja sälja.

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Uppgifterna kommer från den colombianska sajten Areacucuta, som inte hör till de mest etablerade källorna på transfermarknaden. Enligt sajten är Luis Díaz högst upp på PSG:s önskelista.

Bakgrunden är att Khvicha Kvaratskhelia slet av korsbandet mot Barcelona för några veckor sedan och blir borta i minst sex månader. Därför ska de franska mästarna vilja hitta en ersättare redan i vinterfönstret.

En affär ser dock långt ifrån trolig ut. Díaz är en nyckelspelare i Bayern München under Vincent Kompany och har kontrakt till sommaren 2029. Enligt samma källa trivs colombianen dessutom i klubben och har inga planer på att lämna. Just nu är han skadad och fokuserar på att komma tillbaka.

Sedan flytten från Liverpool 2025 har Díaz gjort 31 mål och 24 assist på 62 matcher för Bayern. Förra säsongen vann han Bundesliga och tyska cupen.