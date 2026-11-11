Uppgifter: Målvakten totalkvaddade sin Ferrari

Chelseas utlånade målvakt Robert Sánchez körde rakt in i räcket på Nürburgring, enligt uppgifter.

Bilen totalförstördes, men 28-åringen klarade sig utan skador.

– Han körde alldeles för fort, säger ett vittne.

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Robert Sánchez ville passa på att ha lite kul under landslagsuppehållet. I stället för att vila begav sig målvakten till den legendariska racerbanan Nürburgring i Tyskland, med en Ferrari 488 Challenge Evo.

Enligt The Sun gick det illa på måndagseftermiddagen. I den doserade kurvan Caracciola-Karussell tappade Sánchez kontrollen och körde rakt in i räcket i omkring 113 kilometer i timmen. Ett brittiskt vittne beskriver kraschen.

– Han körde alldeles för fort i kurvan. Han hade helt klart gett för mycket gas och körde rakt in i räcket. Banan rödflaggades direkt. Fronten på hans Ferrari var helt demolerad och delar låg utspridda över hela banan, säger vittnet till The Sun.

Trots den kraftiga smällen ska Sánchez ha klarat sig helt utan skador.

Sportsligt har hösten varit tung för spanjoren. Han lånades ut från Chelsea till Como i somras, utan köpoption, men har fått sitta på bänken bakom Jean Butez. Det har bara blivit tre matcher i Serie A och en i Champions League, och Como har förlorat två av dem, mot Inter och Feyenoord.