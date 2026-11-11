Så startar MFF och Ajax

Malmö FF tar emot Ajax i åttondelsfinalens retur i Europa Cup.

MFF vann den första matchen i Amsterdam med 2–1.

Avspark är klockan 19.00. Se startelvorna nedan.

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Malmö FF tog ett viktigt steg i Amsterdam, där laget vann den första matchen med 2–1. I kväll avgörs dubbelmötet, och vinnaren möter Hammarby eller Spartak Myjava i kvartsfinalen. Hammarby leder sitt dubbelmöte med 3–1, så det kan bli en helsvensk kvartsfinal i februari.

Lagens startelvor

Malmö FF

Musovic – Mårtensson, Löfqvist, Petrovic, Grant – Sayer, Persson – Russell, D’Aquila, Johansson – Skoog.

Ajax

van der Vliet – de Klonia, Kees, Knol, Visscher – Noordam, Thomas, Spitse – Kip, van Koppen, Touon.