Svenske supertalangen startar för Barcelona

Ikväll ställs Real Betis mot FC Barcelona i La Liga.

Då står det klart att den svenske supertalangen Roony Bardghji får chansen från start.

Matchen har avspark klockan 18.30.

Foto: Bildbyrån

Under lördagskvällen ställs La Liga-femman Real Betis mot serieledande FC Barcelona.

Med en timme kvar till avspark på Estadio Olímpico de la Cartuja står det klart att svenske Roony Bardghji, 20, får en oväntad chans från start. Detta då hans senaste match från start kom den 28 september, mot Real Sociedad.

Därefter har 20-åringen fått nöja sig med fyra inhopp samt lika många matcher på bänken. Nu får Bardghji spela istället för brassen Raphinha.

Startelvor:

Real Betis: Valles; Rubial, Bartra, Natan, Gomez, Altimira, Roca, Antony, Fornals, Ez Abde, Cucho.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Martin, Balde – Eric Garcia, Bardghji, Pedri – Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.



