Uppgifter: Barcelona är Bernardo Silvas förstaval

Bernardo Silva kommer lämna Manchester City i sommar.

Portugisens högsta önskan är att spela för Barcelona.

Det uppger tranfersjournalisten Nicolo Schira.

Efter nio säsonger och över 450 matcher för Manchester City meddelade Bernardo Silva nyligen att han kommer lämna den engelska storklubben i samband med att kontraktet löper ut i sommar.

Det har därefter spekulerats vilt kring vilken som blir portugisens nästa klubbadress. En av klubbarna som nämns är Barcelona, vilket enligt transferjournalisten Nicoló Schira även är Silvas förstaval.

Barcas främsta konkurrenter uppges vara Juventus. Även Real Madrid, samt klubbar från USA, Turkiet och Saudiarabien ska vara med i leken.

Förutom Manchester City har Bernardo Silva representerat Benfica och Monaco. Han är noterad för 107 landskamper för Portugal.