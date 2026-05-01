Sofia Reidy inför avgörandet: ”Passar oss perfekt att jaga”

GÖTEBORG. BK Häcken och Hammarby gör upp om Europa Cup-titeln på Häckens hemmaplan.

Då väntas fler hundra Bajen-supportar resa till västkusten.

– Vi kommer att känna oss hemma i Göteborg, säger Sofia Reidy inför matchen.

Det har blivit dags för finalreturen av Europa Cup. BK Häcken leder med 1–0 och Sofia Reiyds Hammarby måste jobba i uppförsbacke.

– Det är en speciell match. Vi under med ett mål, och i alla andra matcher när vi gick in i returen, har vi vunnit, eller så har vi haft ledningen, så det är en speciell situation för oss, men jag tror att det kommer att passa oss perfekt att jaga och verkligen anfalla, säger försvaren under en pressträff inför finalmatchen.

Drygt 600 biljetter har sålts till bortasektion på Nordic Wellness Arena. Reidy tror att aget kommer känna sig som hemma.

– Även om det är en bortamatch för oss, så är jag säker på att vi kommer att ha allt stöd där, och vi kommer att känna oss hemma i Göteborg också.

Vad beytder det orubbliga stödet för er?

– Jag tycker det är så klyschigt att säga, men de är verkligen vår tolfte spelare. De ger oss så mycket energi, och vi känner alltid att de står bakom oss, så eftersom vi ligger under med ett mål känns det bara bra för oss att ha fansen bakom oss och stötta oss, så de ger oss supermycket energi, och man vill verkligen spela bra och göra gott för dem.

Varken BK Häcken eller Hammarby har vunnit en internationell titel tidigare. Den som drar det längsta strået idag kommer också bli den första vinnarna av den nya turneringen Europa Cup.

– Ja, det är såklart speciellt. När man spelar för Hammarby vill man vinna titlar, och det här är en av dem, så, Det skulle såklart vara så speciellt om vi vann det här. Det är den första, den första tävlingen, så det skulle vara riktigt speciellt och roligt.

Finalreturen mellan BK Häcken och Hammarby har avspark klockan 16:00.