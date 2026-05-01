Johansson förlänger med Stoke: ”Bästa målvakten i ligan”

Victor Johansson blir kvar i Stoke City.

Klubben meddelar att svensken har skrivit på ett nytt avtal på fyra år.

Victor Johansson har missat majoriteten av Stoke Citys matcher den här säsongen till följd av en axelskada, som även höll honom utanför Graham Potters landslagstrupp mot Ukraina och Polen.

Efter en operation är svensken numera tillbaka i full träning. I god tid till sin comeback har han även belönats med en kontraktsförlängning på fyra år.

– I mina ögon – och jag är säker på att även i våra supportrars – är Viktor Johansson den bästa målvakten i Championship, så att säkra hans långsiktiga framtid är ett tydligt tecken på vår ambition, säger Stokes sportchef Jonathan Walters till klubbens hemsida.

Sportchefen håller inte igen med lovorden över den svenska keepern.

– Viktor förkroppsligar allt vi vill se i en spelare i Stoke City. Hans energi, ledarskap och obevekliga vilja att vinna sätter standarden varje dag, och hans påverkan på dem runt omkring honom är tydlig för alla att se.

Viktor Johansson, som i perioder ryktats till klubbar i Premier League, är också glad över förlängningen,

– Jag älskar grabbarna, staben och framför allt supportrarna, som har varit fantastiska mot mig och min familj från dag ett. Även om vi alla naturligtvis är besvikna över att den här säsongen inte levde upp till den potential den visade under första halvan, tar jag med mig det positiva i att vi visade att vi kan konkurrera i toppen av den här serien, säger målvakten.

Stoke City placerar sig i dagsläget på en sjuttonde plats i Championship.