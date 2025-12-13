TV: Svenskens mardröm – utvisad efter misstag

Eric Smith såg rött denna lördagseftermiddag.

Detta efter att själv ha missat en passning hem till sin egen målvakt.

Foto: Alamy

Eric Smith och hans St. Pauli såg ut att gå in med en skön känsla och en 1–0-ledning i paus mot FC Heidenheim, men precis före paus så blev svensken utvisad.

Smith tog ned bollen på mittplan och skulle bara lätt spela hem bollen till egen målvakt, men 28-åringen misslyckades med passningen och fick istället riva ner en framstormande Heidenheim-anfallare för att stoppa friläget som han annars hade orsakat. Domaren hade inte mycket val utan där var det färdigspelat för Smith denna lördag.

Trots utvisningen så utökade St. Pauli sin ledning tidigt i den andra halvleken och glädjande för Smith var att Heidenheim inte kom närmare än en reducering.

Slutresultatet blev alltså 2–1, så St. Pauli lyckades ta tre poäng trots Smiths utvisning.