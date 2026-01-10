TV: Tottenham utslagna ur FA-cupen

Tottenham är ute ur FA-cupen efter förlust mot Aston Villa.

Gästerna är, å sin sida, vidare, efter 2-1 seger.

Foto: Bildbyrån

I tredje rundan av FA-cupen tog Tottenham emot Aston Villa hemma på lördagen. Londonlaget saknade skadade Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski, medan Victor Nilsson Lindelöf började på Villas bänk.

Aston Villa tog kontroll tidigt och gick till pausvila med 2–0 efter mål av Emiliano Buendia och Morgan Rogers.

Tottenham fick nytt liv i matchen tidigt i andra halvlek när Wilson Odobert reducerade i den 54:e minuten.

Xavi Simons fick också in bollen senare, men målet dömdes bort för offside.



Matchen präglades även av skador – Boubacar Kamara fick bryta för Villa och Richarlison tvingades av för Tottenham.









Startelvor:

Tottenham: Vicario – Porro, Danso, van de Ven, Davies – Palhinha, Gray – Odobert, Simons, Tel.

Aston Villa: Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Bogarde, Kamara – McGinn, Rogers, Buendia – Malen.