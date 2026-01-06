Tung framgång för Swedberg – vilket kvitto

Williot Swedberg har utmärkt sig i La Liga.

Nu utses svensken till decembers bästa U23-spelare i den spanska ligan.

Foto: Alamy

Det har börjat lossna för Williot Swedberg i Celta Vigo. Svensken har tidigare varit in och ut i den spanska klubbens elva men förra månaden tog det fart.

Swedberg inledde med att göra två mål mot storlaget Real Madrid och blev matchhjälte. I matchen mot Athletic Club noterades han för en fullträff och var bidragande till Celta Vigos seger.

Nu tilldelas Swedberg utmärkelsen som månadens (december) U23-spelare i La Liga. Värt att notera är att det är första gången den här säsongen en Celta Vigo-ytter tilldelas priset.

Young and talented🔥 Williot is the U23 PLAYER OF THE MONTH for December.#LALIGAU23OFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA | @RiyadhSeason — LALIGA English (@LaLigaEN) January 6, 2026

De övriga spelarna nominerade till utmärkelsen var Atletico Madrids Marc Pubill, Real Madrids Jude Bellingham, Mallorcas Jan Virgili och Elches Hector Fort.