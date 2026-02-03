Viktor Gyökeres från start i semifinalen mot Chelsea

Semifinal i ligacupen mellan Arsenal och Chelsea.

Då finns Viktor Gyökeres med i hemmalagets startelva.

Startelvorna inför kvällens returmöte har nu offentliggjorts.

Foto: Bildbyrån

Arsenal leder med 3–2 inför kvällens returmöte mot Chelsea hemma på Emirates.

Inför kvällens drabbning så har nu startelvorna släppts och Viktor Gyökeres som blev målskytt senast finns med från start.

STARTELOVR:

Arsenal: Arrizabalaga – Timber – Saliba – Gabriel – Hincapie – Rice – Zubimendi – Eze – Madueke – Martinelli – Gyökeres.

Chelsea: Snachez – Gusto – Fofana – Chalobah – Hato – Cucurella – Caicedo – Santos – Fernandez – Delap – Pedro.

Mötet i London drar igång vid 21:00.