Viktor Gyökeres slår till för Arsenal
Arsenal tar emot Kairat i Champions Leauges ligafas.
Då gör Viktor Gyökeres mål direkt.
Matchen pågår.
Arsenal ställs mot Kairat från Kazakstan i Champions Leauge. Då kunde Gyökeres slå till dirket.
Svensken fick en drömstart på matchen och kunde göra mål redan i den 2:a minuten av matchen när han lekte sig igenom motståndarnas försvar och avslutade till 1–0.
Startelvor:
Arsenal: Kepa – White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly – Nørgaard, Eze, Havertz – Madueke, Gyökeres, Martinelli
Kairat: Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Shirobokov, Sorokin, Mata – Glazer, Sadybekov – Mrynskiy, Jorginho – Edmilson
