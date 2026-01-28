Viktor Gyökeres slår till för Arsenal

Arsenal tar emot Kairat i Champions Leauges ligafas.

Då gör Viktor Gyökeres mål direkt.

Matchen pågår.

Foto: Bildbyrån

Arsenal ställs mot Kairat från Kazakstan i Champions Leauge. Då kunde Gyökeres slå till dirket.

Svensken fick en drömstart på matchen och kunde göra mål redan i den 2:a minuten av matchen när han lekte sig igenom motståndarnas försvar och avslutade till 1–0.

Startelvor:

Arsenal: Kepa – White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly – Nørgaard, Eze, Havertz – Madueke, Gyökeres, Martinelli

Kairat: Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Shirobokov, Sorokin, Mata – Glazer, Sadybekov – Mrynskiy, Jorginho – Edmilson