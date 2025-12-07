Swedbergs succé – dubbla mål mot Real Madrid
Inbytt i paus.
Sedan behövde inte Williot Swedberg många minuter för att visa upp sig mot Real Madrid.
I den 53:e minuten gav han bortalaget ledningen och på stopptid fastställde han slutresultatet till 2–0.
Real Madrid mot Celta Vigo på Bernabeu denna söndag.
Efter en mållös första halvlek valde Celta Vigo att förändra i andra halvlek och sätta in Williot Swedberg inför den andra, ett byte som gav effekt nästan direkt.
I den 53:e minuten gav nämligen svensken bortalaget ledningen, detta med en vacker klack. Målet var 21-åringens första i La Liga för säsongen.
Real Madrid pressade på för en kvittering, men i den andra halvleken åkte hemmalaget på två utvisningar. Först i den 64:e minuten då Fran Garcia drog på sig sin andra varvning och sedan i den 92:a då Alvaro Carreras fick syna det röda kortet.
Efter ytterbackens utvisning var det Swedbergs tur igen att ta över showen, detta genom att stänga matchen och fastställa slutresultatet till 2–0.
