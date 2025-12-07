Swedbergs succé – dubbla mål mot Real Madrid

Inbytt i paus.

Sedan behövde inte Williot Swedberg många minuter för att visa upp sig mot Real Madrid.

I den 53:e minuten gav han bortalaget ledningen och på stopptid fastställde han slutresultatet till 2–0.

Foto: Alamy

Real Madrid mot Celta Vigo på Bernabeu denna söndag.

Efter en mållös första halvlek valde Celta Vigo att förändra i andra halvlek och sätta in Williot Swedberg inför den andra, ett byte som gav effekt nästan direkt.

I den 53:e minuten gav nämligen svensken bortalaget ledningen, detta med en vacker klack. Målet var 21-åringens första i La Liga för säsongen.

Williot Swedberg ger Celta Vigo ledningen borta mot Real Madrid! pic.twitter.com/o8UbwPt01F — Talangkollen (@talangkollen) December 7, 2025

Real Madrid pressade på för en kvittering, men i den andra halvleken åkte hemmalaget på två utvisningar. Först i den 64:e minuten då Fran Garcia drog på sig sin andra varvning och sedan i den 92:a då Alvaro Carreras fick syna det röda kortet.

Efter ytterbackens utvisning var det Swedbergs tur igen att ta över showen, detta genom att stänga matchen och fastställa slutresultatet till 2–0.