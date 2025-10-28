TV: Wycombe nära skräll – Kusi Asare missade straff

Det ena laget spelar till vardags i League One – det andra i Premier League.

Trots det tvingade Wycombe Wanderers Fulham till straffar.

Där gick bortalaget från London segrande.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen ställdes Wycombe Wanderers, till vardags i tredjedivisionen League One, mot Fulham i den fjärde omgången av den engelska ligacupen.

Då såg Wycombe ut att gå mot en stor skräll.

Redan i den fjärde matchminuten slog Cauley Woodrow till för hemmalaget och tog ledningen. Den skulle stå sig under hela den första halvleken.

I den andra dröjde det dock inte lång tid innan Josh King kvitterade, mer specifikt i den 48:e minuten.

Därefter blev det inte några mål under den ordinarie tiden – och matchen gick direkt till straffar.

Där såg Fulham ut att avgöra på sudden death, när svenske Jonah Kusi-Asare klev fram. Han skulle dock missa och straffläggningen fortsätta. Efter ytterligare en miss från Wycombe dundrade Issa Diop in det vinnande målet rakt upp i krysset.