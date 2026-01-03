Kampl bryter med Leipzig: ”Ska fokusera på familjen”

Kevin Kampl har brutit kontraktet med RB Leipzig.

Han pausar även sin spelarkarriär.

– Jag kommer att fokusera på familjen nu, säger slovenen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Kevin Kampl har inte spelat mycket för sitt RB Leipzig den här säsongen. I oktober i fjol gick hans bror Seki bort vid 51 års ålder och han har fått tillåtelse av klubben att bearbeta sin sorg.

Nu meddelar Kampl att han bryter med Leipzig och pausar karriären.

– Jag kommer att fokusera på familjen nu, precis som jag gjort de senaste månaderna. Jag vill inte helt utesluta att jag en dag återvänder till planen någonstans, även om det för närvarande känns helt orealistiskt eftersom jag hänger mig till att tillbringa tid med de som står mig närmast, säger Kampl på Leipzigs hemsida.

Slovenen har tillhört RB Leipzig sedan 2017 och kommer att tackas av i hemmamatchen mot Bayern München den 17 januari.

– Hans beslut att lägga all sin energi på familjen i den här situationen förtjänar den största respekten och avspeglar återigen hans exemplariska karaktär, säger RB Leipzigs sportchef Marcel Schäfer.

35-åringen gjorde tio mål och 23 framspel på 283 tävlingsmatcher i den tyska klubben.