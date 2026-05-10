Vill ha ny roll i storklubben: ”Det är lite som Zlatan”

Mathias ”Zanka” Jørgensens framtid i FC Köpenhamn är oviss.

Profilen kan tänka sig att ta en ny roll i klubben.

– Det är lite som Zlatan har gjort i AC Milan, säger han enligt Bold.dk.

FC Köpenhamn krisvärvade profilen Mathias ”Zanka” Jørgensen i vintras. Dansken sitter på ett avtal till sommaren och det är oklart om han väljer att förlänga.

Nu öppnar 36-åringen upp om framtiden i FCK och menar att han kan tänka sig fortsätta spela, men även axla en ny roll likt den rådgivarroll Zlatan Ibrahimovic har i Milan

– Det är lite som Zlatan har gjort i AC Milan. Vilken klubb i världen skulle inte vilja ha en person och en kapacitet som Zlatan Ibrahimovic inom sina dörrar på ett eller annat sätt? säger han enligt Bold.dk och tillägger:

– Det kan vara så att jag ville undersöka det, och det kan vara en del av moroten i det hela för oss alla.

”Zanka” noteras för totalt 19 mål och sex assist på 313 matcher i FCK-tröjan.