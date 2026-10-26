Kane och Corral årets bästa målskyttar – tar över efter Gyökeres

Harry Kane och Charlyn Corral tilldelas Gerd Müller-trofén.

De utsågs till årets bästa målskyttar på Ballon d’Or-galan.

Förra året gick herrarnas pris till Viktor Gyökeres.

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Priset till årets bästa målskytt delades ut av Sophie Turner och Alan Shearer under Ballon d’Or-galan i London.

Bland herrarna vann Bayern Münchens Harry Kane. Engelsmannen tar över priset efter svenske Viktor Gyökeres, som vann det förra året.

Bland damerna vann mexikanskan Charlyn Corral.