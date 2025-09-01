Kanga fortsätter imponera – visade vägen på nytt

Jardell Kanga har verkligen hittat rätt i Ilves.

Igår mot Mariehamn hoppade han in och blev matchvinnare.

Detta då han satte dit 2–1 till hemmalaget i den 84:e minuten.

Jardell Kanga går verkligen från klarhet till klarhet i finska Ilves. Efter en tuffare tid Hammarby så har han verkligen hittat rätt i Finland.

Igår kväll inledde han för ovanlighetens skull på bänken, men det stoppade honom inte från att avgöra matchen.

Kanga byttes in i den 55:e minuten och i den 84:e minuten satte han dit det matchvinnande 2–1-målet mot IFK Mariehamn.

Totalt står han nu noterad för fyra mål och fem assist på 18 framträdanden i den finska ligan. Ilves återfinns alltjämt på andraplats i tabellen.