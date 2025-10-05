Karlsson räddade pressad Thelin – tog säsongens första seger

Jesper Karlsson stod för två mål när Aberdeen tog säsongens första ligaseger.

Det gav tränaren Jimmy Thelin välbehövlig andrum.

– Han har mentaliteten att ta ansvar, säger Thelin till Daily Record.



Det har varit en tung start för Aberdeen och tränaren Jimmy Thelin i den skotska ligan. Men mot Dundee lossnade det rejält – mycket tack vare Jesper Karlsson.



Karlsson, som gjorde sitt första mål för Aberdeen tidigare i veckan fortsätter leverera.

Den svenske yttern satte både 1–0 på straff och utökade senare med ett vackert solomål när Aberdeen ikväll vann mot Dundee med 4–0.

– Ni har sett i varje match att Jesper blir bättre och bättre, han får sin intensitet och fitness. Han har spelat ganska mycket hittills, vi pushar honom hårt, men han har mentaliteten att ta ansvar, säger Thelin till Daily Record.

Segern var Aberdeens första på sju försök i ligaspelet – och en lättnad för Thelin efter en tuff start i Skottland.