Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg med ny missräkning

Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Rovers tog emot Kim Hellbergs Middlesbrough.
Då blev det ännu en missräkning för den svenska tränaren.
– Vi tar en poäng, men lämnar besvikna, säger tränaren via klubbens sociala medier efter matchen.

Kim Hellbergs Middlesbrough kom till matchen med ett kryss och en förlust i ryggen och jagade nu en seger för att komma tillbaka till vinnarspåret.

Det blev ingen seger utan Middlesbourgh fick nöja sig med ett kryss. Matchen slutade 0-0, vilket gör att Coventry rycker i toppen.

– Vi hade hoppats kunna fira tillsammans med våra supportrar. Insatsen är tillräckligt bra för att vi borde kunna göra det, men det slutar 0-0. En poäng på bortaplan är alltid viktigt i ligan, men vi gick för tre och försökte verkligen till slutet, säger Hellberg efter matchen via klubbens sociala medier och fortsätter:
– Vi tar en poäng, men lämnar besvikna.

Sju omgångar återstår av Championship.

