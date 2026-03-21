Kim Hellberg med ny missräkning
Rovers tog emot Kim Hellbergs Middlesbrough.
Då blev det ännu en missräkning för den svenska tränaren.
– Vi tar en poäng, men lämnar besvikna, säger tränaren via klubbens sociala medier efter matchen.
Kim Hellbergs Middlesbrough kom till matchen med ett kryss och en förlust i ryggen och jagade nu en seger för att komma tillbaka till vinnarspåret.
Det blev ingen seger utan Middlesbourgh fick nöja sig med ett kryss. Matchen slutade 0-0, vilket gör att Coventry rycker i toppen.
– Vi hade hoppats kunna fira tillsammans med våra supportrar. Insatsen är tillräckligt bra för att vi borde kunna göra det, men det slutar 0-0. En poäng på bortaplan är alltid viktigt i ligan, men vi gick för tre och försökte verkligen till slutet, säger Hellberg efter matchen via klubbens sociala medier och fortsätter:
– Vi tar en poäng, men lämnar besvikna.
Sju omgångar återstår av Championship.
