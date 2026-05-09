Kim Hellberg rasar efter Southamptons misstänkta spioneri

En person med kopplingar till Southampton uppges ha spionerat på en av Middlesbroughs träningar.

Det tycker inte ”Boro”-tränaren Kim Hellberg om.

– Jag kunde inte tro mina ögon eller öron, säger Hellberg till Sky Sports.

I dag spelade Middlesbrough och Southampton lika i den första av två playoff-semifinaler i The Championship.

Innan matchen har mycket av rapporteringen handlat om en person med kopplingar till ”The Saints” ska ha spionerat på Kim Hellbergs lag.

Detta ska, enligt Daily Mail, ha ägt rum under en av lagets träningar på Rockliffe Park tidigare i veckan där den misstänkte uppges ha filmat träningen.

Det riskerar nu Southampton att straffas för, få ”Boro” har skickat in en formell anmälan till EFL som kan utreda händelsen som ett eventuellt regelbrott.

”Någon har tagit beslutet att fuska”

Efter dagens playoff-semifinal uttalade sig den före detta Hammarby-tränaren om situationen.

– Jag kunde inte tro mina ögon eller öron. Jag kunde inte tro det när jag fick höra det en andra eller tredje gång. Det är ganska tydligt att de – och då menar jag inte Southamptons spelare eller supportrar, för jag tycker att de är fantastiska och inte har något med det här att göra – men någon har tagit beslutet att fuska, säger Kim Hellberg till Sky Sports och fortsätter:

– Jag känner ilska, men det måste också finnas respekt mellan varandra, och där har de totalt misslyckats. Jag menar de som gjorde det, inte klubben eller något sådant.

Hellberg avslutar:

– Jag känner mest en besvikelse eftersom det är en så stor match. De försökte skaffa sig en fördel på ett orättvist sätt. Saker kan hända i stundens hetta, som att någon filmar för att lura domaren. Men det här var något de hade planerat.

Returen mellan de två klubbarna spelas på tisdag, där vinnaren kommer att spela en avgörande final om en plats i Premier League.