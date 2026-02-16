Kim Hellberg ställs mot idolen: ”Han var nummer ett”

Kim Hellbergs Middlesbrough knackar på dörren till Premier League.

Under måndagen ställs den svenska tränaren mot sin barndomsidol Frank Lampard.

– Det kommer inte att förändra någonting, säger svensken till lokaltidningen TeessideLive.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har gjort succé i Middlesbrough. Svensken utnämndes till månadens tränare i januari och hans lag leder just nu Championship med fem raka segrar i bagaget.

Ikväll ställs hans ”Boro” mot tabelltvåan Coventry City på bortaplan, en match som kan bli avgörande för klubbens jakt om Premier League-spel nästa säsong. Men för Hellbergs del är matchen mer betydelsefull än så.

Coventry tränas av Frank Lampard, som under sin spelarkarriär var en av Kim Hellbergs stora idoler. Svensken var elva år gammal när mittfältaren skrev på för favoritklubben Chelsea. Sedan dess har Lampard varit den största.

– Engelsk fotboll är enormt stort i Sverige, och alla har ett lag. Chelsea var mitt lag och Frank var en av mina absoluta favoritspelare. Han var fantastisk. Han var nummer ett, berättar Hellberg för lokaltidningen TeessideLive.

Men att barndomsidolen står vid den andra tränarbänken är ingenting som Hellberg lägger allt för stor vikt vid.

– Det kommer inte att förändra någonting på måndag. Jag kommer att säga hej och önska honom lycka till inför matchen, som jag gör med alla tränare. Sedan kommer jag att göra allt – precis som han – för att försöka vinna, säger han.

Middlesbrough ligger två poäng före Coventry City i tabeltoppen. Senaste gången som ”Boro” spelade i Premier League var säsongen 2016/17, då man slutade näst sist som nykomlingar.