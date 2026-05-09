Kim Hellbergs elva i playoffen – siktar på uppflyttning

Det är dags för Championships playoff mellan Southampton och Middlesbrough.

Semifinalen spelas i två möten.

Avspark 13:30

Championship-säsongen är avslutad och Kim Hellbergs Middlesbrough nådde inte upp till målet med en direkt uppflyttning till Premier Leauge. Chansen finns fortfarande men det är en svårare väg.

Middlesbrough kan nå uppflyttning via playoff. Första steget på den vägen är en semifinal mot Southampton som spelas över två möten. Och under lördagen spelas den första matchen.

Startelvor:

Middlesbrough: Brynn – Brittain, Ayling, Fry, Malanda, Targett – McGree, Morris – Whittaker, Strelec, Conway.

Southampton: Peretz – Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning – Downes, Jander – Fellows, Azaz, Scienza – Larin.