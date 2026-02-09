Hellbergs lycka efter succén: ”Betyder allt för mig”

Kim Hellberg gör succé i Middlesbrough.

Nu har även den svenske tränarens familj flyttat till England.

– Att ha dem här är stor, säger han till lokaltidningen Teesside Live.

Foto: Alamy

Middlesbrough stormar mot en uppflyttning till Premier League. Huvudtränaren Kim Hellberg har sedan han tog över vunnit nio av sina 14 matcher och klubben ligger på en andraplats i tabellen.

Laget har under måndagen chans till att ta sin sjätte raka ligaseger när Sheffield United står för motståndet. En faktor som underlättat för de svenska tränaren är att familjen nyligen flyttat till England.

– Det är otroligt att ha dem här. Och naturligtvis glädjen över att de kommer hit. Att ha dem här är stor, säger Hellberg till lokaltidningen Teesside Live.

Tränaren menar att familjen hjälper för att kunna fortsätta på samma succéartade spår.

– De är väldigt viktiga för mig och det ger mig mer energi att fortsätta, att fortsätta vara här, att fortsätta göra allt jag kan för att göra Middlesbrough så framgångsrikt som möjligt, säger han och avslutar:

– De betyder allt för mig. De har fått ett väldigt bra stöd av många människor. Det har varit ett väldigt varmt välkomnande för dem också, och folk försöker göra det så enkelt som möjligt med flytten och allt.

Matchen mellan Sheffield United och Middlesbrough startar 21.01.