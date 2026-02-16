Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade efter hattrick av Wright

Kim Hellberg åkte på ännu en förlust.

Haji Wright gjorde hattrick i Coventrys 3–1 seger.

Foto: Bildbyråb

Coventry tog emot Middlesbrough under måndagskvällen. Då åkte Kim Hellberg på en förlust. Coventrys Haji Wright gjorde hattrick.

Amerikanen Wright satte dit ledningsmålet i efter 21 spelade minuter. I halvtidspaus stod det 1–0 till hemmalaget. I den 55:e minuten kunde Haji Wright sätta dit sin andra balja för kvällen. Men sen väcktes ett hopp för Middlesbrough. Riley McGree reducerade i den 67:e minuten och ett litet hopp tändes.

Glädjen blev kortvarig. Matchens tvåmålsksytt var inte nöjd och fyra minuter efter reduceringen fick hemmalaget straff. Haji Wright klev fram och satte dit straffen kyligt. Matchen slutade 3–1.