Kimmich missar mötet med Arsenal efter dödsfall i familjen

Bayern München blir utan Joshua Kimmich mot Arsenal i kväll.

Han har drabbats av ett dödsfall i den närmaste familjen.

– Hela FC Bayern känner med Joshua Kimmich, skriver klubben.

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Bayern München tar emot Arsenal i Champions League i kväll, men utan Joshua Kimmich. Klubben meddelar att han inte är med i truppen.

”På grund av ett dödsfall i den närmaste familjen ingår Joshua Kimmich inte i truppen till dagens match”, skriver klubben i ett uttalande.

”På familjens vägnar ber vi om att hans privatliv och sorg respekteras, och att man avstår från ytterligare frågor eller rapportering. Hela FC Bayern känner med Joshua Kimmich och står vid hans sida i denna svåra stund.”

Matchen på Allianz Arena börjar klockan 20.45.