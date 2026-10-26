Klart: Alexia Putellas vinner Ballon d’Or – för tredje gången

Alexia Putellas har vunnit Ballon d’Or igen.

London City Lionessess-stjärnan har prisats som världens bästa spelare.

Det är hennes tredje Ballon d’Or.

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Alexia Putellas har utsetts till världens bästa spelare bland damerna på Ballon d’Or-galan i London. Priset delades ut av Michael Owen, som själv vann Ballon d’Or 2001.

Spanjorskan vann även 2021 och 2022, och nu tar hon sin tredje Ballon d’Or.

Bland de nominerade fanns också Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alessia Russo och Khadija Shaw.