Klart: Amanda Nildén förlänger med Tottenham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Amanda Nildén stannar i Tottenham.
Landslagsbacken har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.
– Att få se klubben växa har varit fantastiskt, säger hon.
Amanda Nildén kom till Tottenham från Juventus inför säsongen 2024/25. Nu har den 28-åriga backen förlängt sitt kontrakt med Londonklubben.
– Att få se klubben växa har varit fantastiskt. Att nu få vara en del av nästa steg är spännande, och jag ser verkligen fram emot det, säger hon i ett pressmeddelande.
Även tränaren Martin Ho är nöjd.
– Det nya kontraktet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla hennes spel och inflytande i laget. Ett viktigt nästa steg är att växa i rollen som ledare.
Nildén har spelat 53 matcher i Women’s Super League för Tottenham. Hon har oftast spelat ytterback, men den här säsongen har hon även fått spela mittback. Hur långt det nya kontraktet är framgår inte.
I Tottenham spelar även hennes lillasyster Matilda Nildén, landslagsyttern Matilda Vinberg och Hanna Wijk.
Den här artikeln handlar om: