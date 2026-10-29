Klart: Amanda Nildén förlänger med Tottenham

Amanda Nildén stannar i Tottenham.

Landslagsbacken har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

– Att få se klubben växa har varit fantastiskt, säger hon.

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Amanda Nildén kom till Tottenham från Juventus inför säsongen 2024/25. Nu har den 28-åriga backen förlängt sitt kontrakt med Londonklubben.

– Att få se klubben växa har varit fantastiskt. Att nu få vara en del av nästa steg är spännande, och jag ser verkligen fram emot det, säger hon i ett pressmeddelande.

Även tränaren Martin Ho är nöjd.

– Det nya kontraktet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla hennes spel och inflytande i laget. Ett viktigt nästa steg är att växa i rollen som ledare.

Nildén har spelat 53 matcher i Women’s Super League för Tottenham. Hon har oftast spelat ytterback, men den här säsongen har hon även fått spela mittback. Hur långt det nya kontraktet är framgår inte.

I Tottenham spelar även hennes lillasyster Matilda Nildén, landslagsyttern Matilda Vinberg och Hanna Wijk.