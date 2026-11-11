Klart: Aston Villa förlänger med ännu en back

Aston Villa har förlängt kontraktet med Ian Maatsen.

Det är klubbens andra förlängning den här veckan.

– Jag känner mig hemma här, säger vänsterbacken.

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Tidigare i veckan förlängde Aston Villa med svenske Victor Nilsson Lindelöf. Nu är det klart att även Ian Maatsen stannar i klubben.

– Jag känner mig hemma här och har möjlighet att utvecklas. Det motiverar mig att hjälpa klubben att uppnå stora saker och det är anledningen till att jag skrev på kontraktet, säger han till klubbens hemsida.

Hur långt det nya kontraktet sträcker sig har Villa inte berättat, men enligt flera uppgifter ser det ut som kontrakter ska sträcka sig till åtminstone 2032.

Nederländaren kom från Chelsea sommaren 2024 och har sedan dess gjort tre mål och fyra assist på 100 matcher.