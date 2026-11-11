Kanes hyllning till Uniteds tränarkandidat

Manchester United väntas sparka Michael Carrick under landslagsuppehållet, enligt uppgifter.

Mauricio Pochettino uppges vara klar som efterträdare.

– Jag kan inte tala tillräckligt gott om honom, säger Harry Kane.

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Enligt flera medier, med The Athletic i spetsen, har Manchester United nått en preliminär överenskommelse med Mauricio Pochettino. Argentinaren är förbundskapten för USA, men har en utköpsklausul på tio miljoner dollar, omkring 95 miljoner kronor.

Samtidigt väntas Michael Carrick få sparken under landslagsuppehållet. United har gjort sin sämsta start någonsin i Premier League och ligger 18:e efter bara en seger på tio ligamatcher. Senast blev det 4–4 hemma mot Aston Villa i söndags, och laget är också utslaget ur ligacupen. Planen ska vara att Pochettino är på plats till nästa ligamatch, borta mot Liverpool den 22 november.

En som gärna ser honom i klubbfotbollen igen är Harry Kane, som tränades av Pochettino i fem år i Tottenham.

– Jag och Mauricio har en fantastisk relation. Han är en av tränarna som har haft stor betydelse för min karriär och min utveckling. I det skedet av min karriär behövde jag hans vägledning, och sättet han pushade mig på, inte bara på planen utan också utanför, var verkligen till stor hjälp, säger Kane.

– Han är uppenbarligen en fantastisk tränare och har tränat de största klubbarna i världen. Så från mitt perspektiv kan jag inte tala tillräckligt gott om honom.

Kane själv kan skriva historia på torsdag. Mot Kroatien på Wembley gör han sin 126:e landskamp och går därmed om Peter Shilton som den spelare med flest landskamper för England.