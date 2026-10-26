Klart: Barcelona årets lag – Barça fortsätter att dominera galan

Barcelona har utsetts till årets lag bland damerna.

Arsenal-legendarerna Patrick Vieira och Sol Campbell delade ut priset.

Därmed fortsätter Barças framgångsrika kväll i London.

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Barcelona har prisats som årets lag bland damerna på Ballon d’Or-galan i London. Priset delades ut av de tidigare Arsenal-stjärnorna Patrick Vieira och Sol Campbell.

Det är ännu ett pris till Barça under kvällen. Tidigare har klubbens Lamine Yamal och Vicky López utsetts till årets unga talanger, Pere Romeu till årets tränare och Cata Coll till årets målvakt bland damerna.