Uppgifter: Tysk toppklubb scoutade Djurgårdsduon

Djurgårdens Kristian Lien och Bo Hegland lockar intresse från Bundesliga, enligt uppgifter.

Bayer Leverkusen ska ha haft scouter på plats.



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Enligt Expressen bevakade Bayer Leverkusen, femma i Bundesliga, både Kristian Lien och Bo Hegland när Djurgården slog Degerfors med 2–1 hemma.

Norrmännen har varit centrala i Djurgårdens säsong. Lien har gjort 17 mål och sex assist i allsvenskan, och Hegland har elva mål och ett assistrekord på 17 målgivande passningar.

Det är inte första gången duon har lockat storklubbar. Lien har tidigare rapporterats vara bevakad av Borussia Mönchengladbach, Freiburg och Feyenoord. Hegland har kopplats ihop med Newcastle, och i september fanns Barcelona på plats för att studera honom.