Klart: Då gör Barcelona comeback på Camp Nou

Den har varit under renovering sedan sommaren 2023.

Nu gör FC Barcelona comaback på Camp Nou.

Detta kommer att ske den 22 november.

Foto: Alamy

Det var efter säsongen 2023, det vill säga under sommaren, som FC Barcelonas hemmaarena Camp Nou började att renoveras.

Det gör den fortsatt och är ännu inte helt klar. Trots det har det blivit dags för ”Barca” att åter spela fotboll på sin hemmaplan.

Detta kommer man att göra nu på lördag, den 22 november, då man ställs mot Athletic Club. Det bekräftar den katalanska klubben på sin hemsida.

Under lördagen kommer 45 401 åskådare att få plats på arenan, vilket är den kapacitet klubben har fått licens på. Resterande sektioner är alltså inte tillgängliga för publik.

Vidare hoppas även Barcelona att deras klubbens Champions League-match mot Eintracht Frankfurt den 9 december kommer att spelas på Camp Nou. Det står dock inte klart idag.