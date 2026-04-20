Pekades ut som kåt av Solbakken – nu träder Thorsby fram

I fjol smög en landslagsspelare ut från sitt hotellrum.

Enligt förbundskapten Ståle Solbakken berodde det på att spelaren var kåt.

– Jag kan avslöja att det var jag, säger mittfältaren Morten Thorsby till TV 2.

Det var under en landslagssamling i juni förra året som den norske förbundskaptenen Ståle Solbakken berättade att en av hans spelare i truppen hade smugit ut från sitt hotellrum under en natt.

– Han smög ut fast han inte fick. Han var så pass orutinerad att han lät dörren till sitt rum stå olåst, så det var inte svårt att avslöja det, sade Solbakken då.

Hur kommer det sig att spelaren valde att bryta mot reglerna och lämna sitt rum?

– Han var ”horny”. Det var det han sa, menade Solbakken.

Vem spelaren var ville dock inte förbundskaptenen avslöja och de norska tidningarna gjorde en stor sak av att leta reda på ”Mr Horny”. Det uppdraget misslyckades man med.

I dag – nära ett år efter den ”kåta” smitningen – träder Morten Thorsby, 29, fram.

– Jag kan avslöja att det var jag, säger Cremonese-spelaren till TV2.

Däremot vill han inte stämplas som ”Mr Horny”.

– Det är felaktig information som kommit ut. Det var väldigt oskyldigt. Jag hade en fin dejt med min framtida fru. Dejten ledde till att vi nu ska gifta oss. Jag står för det jag gjorde och tänker att jag hade gjort det igen, avslutar mittfältaren.