Vägrar avslöja målgestens betydelse: ”Ni får inte något”

Gustav Lindgren blev stor hjälte för Häcken då han avgjorde derbyt mot Gais.

Däremot vägrar anfallaren att avslöja meningen bakom sin målgest.

– Det är en egen grej som är lite inside, säger han till GP.

Efter ett kryss hemma mot Brommapojkarna i premiären gästade BK Häcken IFK Göteborg och vann derbyt med 2-0 förra helgen. I går spelade ”Getingarna” sitt andra raka Göteborgderby i allsvenskan – då man välkomnade Gais till Nordic Wellness arena.

Där skulle Abdoulaye Doumbia lobba in 1-0 tidigt i den andra halvleken innan Frosti Thorkelsson kvitterade bara sex minuter senare.

Med tio minuter kvar att spela kom matchens tredje, och sista, mål. Det stod Gustav Lindgren för då han, efter tre minuter på planen, styrde in Mikkel Rygaards inlägg i mål och firade med att sätta två fingrar på huvudet som liknar horn. Vad målgesten betyder eller hur den kom till är dock ingenting 24-åringen vill bjuda på.

– Ni får inte något. Men jag har kört den sedan jag kom till Häcken, säger han till GP och berättar varför den är så hemlig:

– Det är bara kul att folk undrar.

Så hemligt är det dock inte.

– Inte riktigt så. Det är ingen superhemlighet utan bara kul att ha något eget som folk undrar över. Det är en egen grej och som är lite inside med mina vänner, förklarar Lindgren.

Målet var Gustav Lindgrens andra i Häcken och allsvenskan denna säsong.





