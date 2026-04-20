Liverpool-målvakten uppges bli borta i en månad

I går tvingades Giorgi Mamardashvili till byte med en befarad huvudskada.

Därefter fördes han till sjukhus.

Nu skriver The Athletic att målvakten kan bli borta i upp till fyra veckor.

Efter att Mohamed Salah tagit ledningen för Liverpool i sitt sista Merseysidederby mot Everton skulle ”The Toffies” komma att kvittera matchen.

Målet gjordes av anfallaren Beto som, i samband med fullträffen, kolliderade med Liverpool-keepern Giorgi Mamardashvili. Georgiern blev liggande i gräset och senare utburen på bår.

Under kvällen berättade Liverpool-tränaren Arne Slot att målvakten hade blivit förd till sjukhus med ett ”stort och öppet sår”.

Nu har han, enligt The Athletic, skrivits ut men kommer att bli borta under en längre tid. Enligt tidningen riskerar georgiern att bli borta i upp till fyra veckor.

Liverpool har även sin förstemålvakt Alisson på skadelistan. När Mamardashvili byttes ut fick Freddie Woodman göra sin första Premier League-match för klubben. Nu väntas han även få chansen från start mot Crystal Palace till helgen.