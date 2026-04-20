Officiellt: Marco Rose tar över Bournemouth
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Andoni Iraola kommer att lämna Bournemouth efter säsongen.
Nu står det klart att Marco Rose kommer att ta över.
Det meddelar Premier League-klubben under måndagen.
Det var under förra veckan som Bournemouth meddela att huvudtränaren Andoni Iraola kommer att lämna klubben efter säsongen.
Därefter rapporterade BBC att Premier League-klubben var överens med den tyske tränaren Marco Rose.
I dag, måndag, presenterade också ”The Cherries” sitt nyförvärv på tränarposten. Under sommaren kommer 49-åringen att göra sin första arbetsdag på det tre år långa kontraktet.
”Alla i AFC Bournemouth ser fram emot att välkomna Marco till Vitality Stadium när han tillträder som huvudtränare i sommar”, skriver klubben på sin hemsida.
Marco Rose kommer senast från tränarjobbet i RB Leipzig och har tidigare basat över klubbar som Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach och Borussia Dortmund.
Den här artikeln handlar om: