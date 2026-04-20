Officiellt: Marco Rose tar över Bournemouth

Andoni Iraola kommer att lämna Bournemouth efter säsongen.

Nu står det klart att Marco Rose kommer att ta över.

Det meddelar Premier League-klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Det var under förra veckan som Bournemouth meddela att huvudtränaren Andoni Iraola kommer att lämna klubben efter säsongen.

Därefter rapporterade BBC att Premier League-klubben var överens med den tyske tränaren Marco Rose.

I dag, måndag, presenterade också ”The Cherries” sitt nyförvärv på tränarposten. Under sommaren kommer 49-åringen att göra sin första arbetsdag på det tre år långa kontraktet.

”Alla i AFC Bournemouth ser fram emot att välkomna Marco till Vitality Stadium när han tillträder som huvudtränare i sommar”, skriver klubben på sin hemsida.

Marco Rose kommer senast från tränarjobbet i RB Leipzig och har tidigare basat över klubbar som Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach och Borussia Dortmund.