Uppgifter: Stjärnan öppen för flytt till Bayern München

Anthony Gordon uppges vara på väg bort från Newcastle.

Nu skriver Sky-journalisten Sacha Tavolieri att Bayern München är ute efter yttern.

Spelaren själv ska även vara öppen för en sådan flytt.

Det var under vintern 2023 som Anthony Gordon stod för en något uppmärksammad transfer från Everton till Newcastle United.

Sedan dess har 25-åringen spelat 152 matcher för ”The Magpies” i vilka han har gjort 39 mål och 28 assist. Under den senaste tiden har mycket kring Gordon handlat om hans vara eller icke vara i Newcastle.

Detta då klubbar som Liverpool, Arsenal och Bayern München uppges visa intresse för 25-åringen.

När det kommer till de sistnämnda skriver Sky-journalisten Sacha Tavolieri att Bundeliga-vinnarna har visat intresse under en längre tid samt att de planerar att inleda samtal med engelsmannens representanter inom kort.

Uppgifterna gör även gällande att Gordon själv ska vara öppen för att flytta till München då han fascineras av resan som Michael Olise har gjort.

Newcastle sägs därtill vara villiga att sälja yttern under sommaren och har redan börjat titta närmare på en ersättare.

Anthony Gordons kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2030.



