Klart: Espanyol får samma ägare som Burnley

Espanyol har fått en ny ägare.

Detta i form av Velocity Sports Partners, som även äger Premier League-klubben Burnley.

Foto: Alamy

Det är under torsdagen som det står klart att spanska Espanyol, som i dagsläget befinner sig på en niondeplats i La Liga, har fått en ny majoritetsägare.

Detta i form av amerikanska Velocity Sports Partners (VSP), som leds av Alan Pace. VSP äger sedan tidigare engelska Burnley, där Pace är ordförande.

Alan Pace är dock tydlig med att ingenting kommer att förändras i Barcelona-klubben Espanyols identitet.

– Det här handlar inte om ägande, det handlar om ansvar. Burnley kommer att förbli Burnley. Espanyol kommer att förbli Espanyol, säger han i ett uttalande på Espanyols webbplats.

Innan VSP tog över Espanyol ägdes klubben av det kinesiska företaget Rastar Group.