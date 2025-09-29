Klart: FC Barcelona säkrar upp talangen

Marc Bernal säkras upp av FC Barcelona.

Parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2029.

Foto: Alamy

Marc Bernal var på väg mot sitt stora genombrott ifjol, men den unge mittfältaren drog korsbandet i slutet av augusti och han var borta i över ett år efter det.

Nu sedan ett par omgångar är han dock tillbaka och nu visar FC Barcelona sitt förtroende för honom.

Den spanska storklubben meddelar denna måndag att man är överens med talangen om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet uppges innehåll en utköpsklausul på hela 500 miljoner euro, det vill säga 5,5 miljarder svenska kronor.

Detta rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.