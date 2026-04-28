FCK jagar ny sportchef: ”Inte optimalt”

FC Köpenhamn är utan sportchef.

Den danska storklubben vill ha en på plats innan sommaren.

– Vi är på god väg, säger FCK:s styrelseordförande Henrik Møgelmose enligt Bold.

FC Köpenhamn har haft en fiaskosäsong där de för första gången någonsin spelar i den danska nedflyttningsserien. Tidigare i vår valde klubben att sparka sportchefen Sune Smith-Nielsen och huvudtränaren Jacob Neestrup.

En ersättare till Neestrup är redan på plats i Bo Svensson – men klubben står fortfarande utan sportchef.

– Jag har redan sagt att det inte var optimalt att vi inte hade en sportchef på plats när Bo Svensson anställdes som huvudtränare. Men det är som det är, säger styrelseordföranden Henrik Møgelmose enligt Bold.

FC Köpenhamns ambition är att ha en sportchef på plats innan transferfönstret öppnar i sommar.

– Vi behöver ha en sportchef på plats innan övergångsarbetet verkligen börjar. Det kommer vi förmodligen att få, och vi är på god väg. Men jag tänker inte påskynda detta på bekostnad av att hitta rätt person.