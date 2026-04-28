Uppgifter: Barça ska ta beslut om Bardghji – jagas av flera klubbar

Roony Bardghjis framtid är oviss.

Barcelona väntas ta ett beslut om ett lån eller en försäljning av svensken.

Det rapporterar tidningen Sport.

Foto: Bildbyrån

På senare tid har det rapporterats om att Roony Bardghji, 20, kan lämna Barcelona i sommar. Svensken har kopplats ihop med klubbar som Stuttgart, Monaco, Juventus, Porto och Real Betis.

Nu rapporterar den spanska tidningen Sport att Barcelona står inför ett vägskäl gällande Bardghjis framtid. Tidningen skriver att klubben antingen kommer att låna ut svensken eller sälja honom permanent.

Enligt Sport vill Barcelona att 20-åringen ska få kontinuerlig speltid och därför blir det aktuellt att kunna släppa honom.