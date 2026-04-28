Officiellt: Fogelblad ny assisterande tränare i Gais

Gais har gjort klart med en förstärkning i tränarstaben.

Detta i form av Adam Fogelblad, som har hämtats in från Onsala BK.

– Alla känns väldigt inbjudande och varma, säger han i ett uttalande.

Under de sex senaste åren har Adam Fogelblad varit tränare för Onsala BK, som i dag spelar i division två. Nu har han blivit anställd som assisterande tränare samt övergångstränare för Gais herrlag.

Där kommer han, enligt göteborgsklubbens egna beskrivning, att ”ha ett övergripande och mer prioriterat ansvar för de yngsta spelarna i A-truppen, de spelare som är mellan junior och senior, samt de som för tillfället är utlånade”.

I Gais ledarstab finns sedan tidigare en person som Fogelblad har jobbat med för en tid sedan – huvudtränare Fredrik Holmberg.

– Jag kamperade ihop med Fidde då han var min tränare ett tag, för sex-sju år sedan. Men så drog jag korsbandet för första gången, och blev själv tränare i samma veva som han lämnade för GAIS, säger Fogelblad i ett uttalande.

Förutom de tidigare nämnda arbetsuppgifterna kommer den nya ass-tränaren att vara koordinator för scoutinggruppen.

– Jag bidrar med ytterligare en filtrering innan man ska ta beslut, kan man säga. Det är inte en roll jag haft så specifikt tidigare, men jag har varit verksam i en mindre förening och då blir det att man får hålla koll på många olika delar.

Om sin första tid i den allsvenska klubben har Adam Fogelblad endast bra saker att säga.

– Den första tiden har varit kanon, både spelare och ledare och folk i organisationen. Alla känns väldigt inbjudande och varma. Det känns som att trots att nu då det kanske resultatmässigt inte har varit kanon, så finns det fortfarande en hög tilltro på organisationen, och många som ändå har en hög energi. Så det känns jättekul!