FIFA uppges ändra reglerna inför VM

I tidigare VM-turneringar har alla gula kort raderats efter kvartsfinalen.

Nu ser FIFA ut att ändra på de direktiven, rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko kommer att innehålla 48 lag, en ökning med 16 lag från mästerskapet i Qatar för fyra år sedan. Det innebär att ytterligare en utslagsrunda kommer att spelas innan åttondelsfinalen.

Det utökade formatet ser även ut att innebära ändringar i domarens regelbok.

Under tidigare VM-slutspel har samtliga gula kort tagits bort efter kvartsfinalen. Nu sägs Fifa föra diskussioner om att införa ytterligare en annullering redan efter gruppspelet. Detta enligt uppgifter som The Athletic har tagit del av.

I praktiken skulle det innebära att en spelare skulle behöva dra på sig två gula kort under gruppspelet, eller i samband med utslagsmatcherna fram till kvartsfinalen, för att bli avstängd.

En spelare skulle däremot inte bli avstängd om denna får ett gult kort i gruppspelet och ett under under de tre första utslagsrundorna.

VM 2026 inledds den 11 juni när Mexiko ställs mot Sydafrika på Estadio Azteca i Mexico City.